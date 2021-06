Beautiful anticipazioni: il bacio tra Brooke e Bill cambia tutto

Shauna si sta preparando per andare via dalla città visto che non ha più motivo per restare a Los Angeles. Non immagina neppure quello che sta succedendo a pochi passi da lei. Il piano di Quinn infatti ha funzionato alla perfezione e adesso sta per arrivare una tempesta inaspettata che potrebbe proprio cambiare tutto. Che cosa succederà dunque ora? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 23 giugno 2021. Pronti per scoprire che cosa succederà dopo che Ridge ha dato un bel mal rovescio al suo eterno rivale? Vediamo quelle che saranno le conseguenze del bacio che c’è stato tra Brooke e Bill…

Non ci resta quindi che scoprire che cosa succederà nel prossimo episodio, iniziamo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 23 giugno 2021

Shauna sta parlando con Flo di quello che è successo nell’ultimo periodo e le spiega i motivi della sua decisione di lasciare Los Angeles. Poi però le racconta anche che tra Ridge e Brooke per un periodo le cose non sono andate bene tanto che lei ha baciato Bill. Flo ovviamente non lo immaginava e nessuna delle due donne immagina che a pochi passi da loro si è scatenata una vera e proprio guerra. Dopo aver dato un pugno a Bill, Ridge se n’è andato senza voler sentire nessuna spiegazione da parte di Brooke. La Logan sa di avere sbagliato ma allo stesso tempo sa che quel bacio, almeno per lei, non ha significato nulla. Ma oltre a Ridge, come reagirà Katie di fronte a questo doppio tradimento, quello dell’uomo che ama e quello di sua sorella? Katie a quanto pare vuole conoscere tutti i dettagli…

Appuntamento a domani con una nuova puntata di Beautiful per scoprire tutti i dettagli.