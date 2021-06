Beautiful anticipazioni: Brooke disperata ma le lacrime non cambiano nulla

E chissà se Shauna avrebbe mai immaginato un finale simile! Probabilmente no visto che lei non conosce Quinn e non sa fino a che punto la donna possa spingersi. Ed ecco quindi che il famoso video ha sconvolto tutti, anche gli equilibri di altre coppie. Ma che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 24 giugno 2021? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap americana. Come avrete visto, Ridge non ha voluto sentire spiegazioni e ha reagito a modo suo con un bel pugno in faccia a Bill che di certo non se lo aspettava…Fine della storia con Brooke? E Katie che cosa farà ? Perdonerà sua sorella che continua a sostenere che si è trattato solo di un errore? E che farà con suo marito? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 24 giugno 2021

Questa volta Quinn non ha sbagliato una mossa. Tutta la famiglia ha visto quello che Brooke ha fatto. E se è vero che lei e Ridge in quel momento non stavano insieme, è anche vero che Bill è a tutti gli effetto il marito di sua sorella. Questo dimostra che Brooke non ha rispetto neppure per Katie, una donna molto malata che di certo non meriterebbe tutto questo. Doveva essere la festa dell’amore, si è trasformata in un incubo vero e proprio. Brooke in lacrime davanti a tutti invoca il perdono ma a quanto pare, nessuno ha intenzione di giustificare questo gesto. Anche Bill prova a spiegare le sue ragioni ma non ottiene molto riscontro…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre domani alle 13,40 su Canale 5. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre più che informati su tutto quello che succederà a Los Angeles e dintorni!