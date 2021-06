Beautiful anticipazioni: Shauna pronta a partire ma ignora la catastrofe

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 25 giugno 2021? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap americana che ci aspetta su Canale 5 alle 13,40 con altri imperdibili colpi di scena. Come avrete visto, non sono bastate le lacrime di Brooke che si è praticamente umiliata davanti a tutti per chiedere scusa a Ridge. Questa volta il Forrester non vuole sentire ragioni e Quinn, almeno per il momento, sembra aver vinto la sua battaglia. Nel frattempo, mentre in casa di Eric succede l’impensabile, Shauna si prepara a partire, pensando che di quel video maledetto non ci siano tracce. E spiega a Flo quello che sta succedendo, almeno quello che lei avrebbe pensato di fare…

Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata di Beautiful di domani, 25 giugno 2021.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 25 giugno 2021

Shauna pensava che il video fosse stato cancellato. Spiega quindi a Flo che lei si è resa conto di amare Ridge ma che non vuole turbare la vita dell’uomo mostrando un video che potrebbe fargli molto male, anche se questo significherebbe averlo magari al suo fianco. Ha deciso quindi di andare via senza dire niente del video e lasciandosi questa storia alle spalle. Ma non sa che il famoso video è stato mostrato a tutti da Quinn e che adesso tra Brooke e Ridge sembra essere finita per l’ennesima volta.

Shauna quindi non sa niente di quello che è successo. Prima di lasciare Los Angeles, scoprirà quello che è accaduto e si renderò conto forse di avere una nuova possibilità con Ridge o si sentirà in colpa per quello che è accaduto all’uomo di cui si è innamorata?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, come sempre ore 13,40 su Canale 5. A seguire vedremo una nuova puntata di Una vita.