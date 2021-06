Beautiful anticipazioni: Ridge ferma Shauna e volta pagina con lei?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 26 giugno 2021? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo appuntamento. Innanzi tutto vi ricordiamo che Beautiful andrà regolarmente in onda anche al sabato e una nuova puntata poi ci aspetta domenica! Facciamo poi il punto della situazione: Ridge sconvolto da quello che ha visto non ha voluto sentire spiegazioni e, dopo aver dato un punto a Ridge lascia la festa e tutti i presenti che stentano ancora a credere a quello che è accaduto. Il fatto che Brooke si sia umiliata davanti a tutti chiedendogli scusa in lacrime, non è servito a nulla…Intanto Shauna si sta preparando per lasciare Los Angeles, è ormai in partenza. Flo intanto è stata distratta da sua madre e non ha pensato a quello che di recente è successo con Sally…

Ma andiamo adesso alle anticipazioni, che ci rivelano proprio la trama di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 26 giugno 2021

Ridge è deluso dopo tutto quello che ha scoperto. E’ vero che lui e Brooke hanno passato dei momenti difficili, che non le ha creduto su Thomas ma non si aspettava che lei si consolasse con Bill. E Quinn, che gli sta vicino in questo momento, gli ricorda che nelle ultime settimane per lui una donna c’è sempre stata. Si tratta di Shauna che ha saputo stargli accanto senza mai chiedere niente. Gli rivela che se ne sta per andare, che sta lasciando Los Angeles e lo invita a fare qualcosa. Ridge la fermerà?

Nel frattempo Shauna, si prepara a lasciare la città anche se poco prima di andare via ha confessato a sua figlia di essere follemente innamorata di Ridge. Questa storia sta per sbocciare?

Appuntamento a domani con una nuova puntata di Beautiful per scoprire tutto quello che succederà.