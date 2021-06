Una vita niente prima serata su Rete 4: si torna domenica pomeriggio con le nozze

Niente prima serata per Una vita oggi 26 giugno 2021 su Rete 4. La programmazione di Mediaset cambia e visto che stasera su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata di Grand Hotel, che si rivolge al pubblico femminile davanti alla tv, si salta la soap su Rete 4. Oggi gioca anche l’Italia, per cui basta una sola proposta per chi non ama il calcio. E allora Una vita torna in onda il 27 giugno 2021 nel pomeriggio di Canale 5 e a differenza di quanto successo nelle passate settimane, proprio perchè non si va in onda al sabato sera, vedremo delle puntate inedite anche alla domenica.

Facciamo quindi il punto della situazione. Come avrete visto, Maite sta per essere portata in caserma, dopo che qualcuno ha denunciato la sua relazione con Camino. Marcia ha deciso di incontrare Andrade prima che Santiago la potesse fermare ha scoperto della sua alleanza con Genoveva. E adesso che cosa succederà? Il matrimonio tra Felipe e la donna potrebbe saltare? Lo scopriamo con le anticipazioni per l’episodio 1196 di Acacias 38 e l’episodio 1197. Dovrebbero andare infatti in onda domani due episodi integrali inediti.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 27 giugno 2021

Mentre Acacias 38 si prepara a festeggiare il matrimonio di Felipe e Genoveva, Marcia ascolta sconvolta le parole di Andrade che le ha rivelato di una alleanza da sempre esistita tra Santiago e la futura sposa. La bella brasiliana mette insieme i pezzi e capisce che è stata ingannata sin dal primo momento e non può tollerare tutto questo.

Santiago arriva di corsa alla stazione di polizia per evitare l’incontro tra Marcia e Andrade, ma è troppo tardi: Marcia sa che era alleato di Genoveva. Santiago si riscatta procurando a Marcia un cavallo per interrompere il matrimonio e combattere per Felipe, il suo vero amore. Non vuole più farla soffrire, è arrivato il momento di riprendersi quello che era il suo sogno.

Maite riesce a fuggire dalle guardie. Camino torna a casa con la sua valigia, è convinta che il suo amante tornerà a cercarla ed entrambi fuggiranno in Francia. Felipe non sa decidere se andare in chiesa. I vicini iniziano a mormorare per strada, succederà qualcosa alla coppia? Genoveva, arrogante, decide di ignorarlo convinta che apparirà Felipe.

Le contrazioni di Lolita non sono un falso avvertimento, è in travaglio! Ramón e Antoñito non riescono a farsi carico della situazione e finalmente è Jacinto che si occupa della consegna di Lolita. Rosina e Liberto sono i testimoni dello sposo al matrimonio di Felipe e Genoveva al posto di Ramon. Intanto Lolita partorisce.

Camino affronta sua madre convinta di aver denunciato la sua amata. Felicia nega inutilmente. La ragazza crolla quando scopre che Maite è stata arrestata.

Bellita sembra andare d’accordo con Julio ma Josè non le ha ancora detto nulla. Il fratello di Cinta però fa una strana telefonata… Marcia cavalca veloce per impedire il matrimonio del suo amante con la vipera Genoveva. Ma quando arriva in chiesa è troppo tardi, Felipe l’ha sposata! La ragazza se ne rende conto e stanca anche per il viaggio che ha fatto, cade a terra in chiesa, svenuta.

Visto che la ragazza ha perso i sensi, nessuno sa quello che avrebbe voluto dire a Felipe…E così tutto va avanti, almeno per il momento. Lolita sembra stare molto bene dopo la nascita del bambino mentre Camino si dispera per quello che sta succedendo.

Tutto questo e molto altro nelle prossime puntate di Una vita!