Beautiful anticipazioni: Ridge e Shauna partono per Las Vegas, matrimonio in vista?

Tutti pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 28 giugno 2021 su Canale 5? Non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo appuntamento con la soap di Canale 5. Avrete visto che il video con il bacio tra Bill e Brooke ha scatenato una serie di reazioni a catena inevitabili. Anche se Bill e Brooke hanno cercato in tutti i modi di spiegare che si trattava solo di un bacio, di un errore capitato per sbaglio, nè Ridge nè Katie sembrano avere intenzione di sentire ragioni. La Logan tra l’altro è stata tradita due volte: dalla sorella, sangue del suo sangue e dall’uomo che dice di amarla…Cosa faranno adesso i protagonisti di questo intreccio amoroso?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 28 giugno 2021

Quinn parla con Ridge e gli dice che Shauna sta per andare via, sta lasciando Los Angeles. Lo stilista pensa che forse è arrivato il momento di darsi una nuova possibilità e visto che Shauna gli è stata sempre accanto in questi mesi, forse potrebbe ricominciare con lei. E così parte alla volta dell’aeroporto: andrà a Las Vegas insieme a Shauna e poi deciderà che cosa fare! Bill non sa come chiedere scusa a sua moglie. Ci prova in tutti i modi provando a spiegarle che si è trattato solo di un momento di debolezza, che in realtà tra lui e Brooke non c’è nulla. Ma per Katie accettare quello che è successo non è affatto facile…Lo perdonerà?

Occhi a Ridge a Shauna insieme a Las Vegas, la città in cui ci si sposa in pochi minuti. Potrebbero fare una follia?

Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful: la soap al momento non andrà in pausa estiva. Vi terremo aggiornati con eventuali cambiamenti. Dopo Beautiful vedremo Una vita e per questa settimana anche Mr Wrong e Love is in the air.