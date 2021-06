Una vita anticipazioni: chi ha denunciato Maite?

Dopo il doppio appuntamento con Una vita che andrà in onda nel pomeriggio di oggi, la soap spagnola torna in onda il 28 giugno 2021 con una nuova puntata. E non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani. Avrete visto che Maite è stata arrestata. Camino ha continuato a credere che fosse stata Felicia a denunciare la donna ma si sbaglia. Ha chiesto aiuto a Liberto ma non ha potuto incontrare l’artista. Nel frattempo Marcia si è ripresa e Santiago per l’ennesima volta le ha chiesto di perdonarlo. Marcia non è arrivata in tempo per cui Felipe e Genoveva adesso sono marito e moglie e l’avvocato non ha ancora scoperto tutti gli intrighi fatti dalla donna. Ramon e la sua famiglia festeggiano l’arrivo del bebè!

E adesso vediamo che cosa succederà nella puntata di domani, 28 giugno 2021, dovrebbe andare in onda la prima parte dell’episodio 1198 di Acacias 38. Ecco le ultime news per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 28 giugno 2021

Mendez prova a capire se ci sono davvero prove per dimostrare che Maite ha sedotto Camino e che le due hanno una relazione. Felicia prova ad aiutare sua figlia, non vuole che finisca in carcere per questa storia. Camino quindi spiega che ha un ottimo rapporto con la sua maestra ma che non c’è nessuna relazione, che Maite può sembrare diversa dalle altre ma solo perchè è una grande artista. Nel frattempo Liberto lavora per capire chi ha denunciato la donna…

Marcia sembra stare meglio e torna in soffitta a salutare i suoi amici. Ma che cosa farà con Santiago? Continuerà a stare con un uomo che non ha fatto altro che raccontare bugie e che tra l’altro è stato anche alleato di una sua grande nemica?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 28 giugno 2021 come sempre su Canale 5 alle 14,10.