Beautiful anticipazioni: Sally continua a mentire ma Flo inizia a sospettare

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 30 giugno 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che ci rivelano la trama dell’episodio che vedremo nel mercoledì di Canale 5. Pronti per scoprire se alla fine tra Ridge e Shauna potrà esserci qualcosa? Nel frattempo Flo sta cercando di digerire il fatto che il suo fidanzato sia andato a vivere con un’altra donna. Una scelta molto altruistica che forse non tante altre persone avrebbero fatto. Anche Zoe fa notare a Flo che è stata molto generosa lasciando che Wyatt si trasferisse da Sally. Perchè se è vero che il giovane Spencer non prova nulla per la Spectra, è anche vero che la ragazza invece, vorrebbe ancora qualcosa di più di un rapporto di amicizia. Intanto a gran sorpresa, Shauna e Ridge stanno partendo insieme per Las Vegas. Lo stilista ha bisogno di cambiare per un po’ aria e di dimostrare alla mamma di Flo che lei non è solo una ruota di scorta…

Vediamo quindi che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, ecco le anticipazioni per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 30 giugno 2021

Zoe si rende conto che Flo ha un cuore puro e che sta aiutando il suo fidanzato ma la mette in guardia sul fatto che Sally potrebbe comunque volere qualcosa di più da Wyatt per questo sarebbe meglio cambiare strategia. Per il momento Flo non sa come comportarsi…Nel frattempo la dottoressa Escobar fa notare a Sally che è arrivato il momento di mettere fine a questa messa in scena ma la Spectra non ha ancora riconquistato Wyatt e le dice quindi che ha bisogno di altro tempo per portare a termine il suo piano…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 30 giugno 2021. Vi ricordiamo che domani, come sempre, dopo Beautiful andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Una vita.