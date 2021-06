Una vita anticipazioni: luna di miele finita per Genoveva e Felipe, matrimonio anche?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 30 giugno 2021? Lo scopriamo sempre con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano la trama della prossima puntata della soap spagnola. In onda domani, la seconda parte dell’episodio 1198, pronti a scoprire che cosa vedremo su Canale 5? Ad Acacias si festeggia la nascita del bambino di Antonito e Lolita ma per i due come sempre, non è tutto rose e fiori anzi…Felipe e Genoveva al momento sono lontani dal quartiere, per il loro viaggi di nozze. Marcia quindi si trova da sola con la sua verità e non sa che cosa fare delle rivelazioni che Andrade le ha fatto. Deciderà di raccontare comunque tutto a Felipe una volta rientrato dal viaggio di nozze?

Una vita anticipazioni: la trama di domani 30 giugno 2021

l pianto di Moncho è un’eredità della famiglia di Lolita: tutti i suoi parenti maschi piangevano da bambini. Antoñito non ce la fa più e Lolita gli suggerisce di imparare il verso delle pecore per provare a far smettere di piangere il bambino.

Jose cerca di dire a Bellita la verità su Julio, ma non osa. Il ragazzo scrive un telegramma chiedendo la presenza di questo sconosciuto con cui ha parlato al telefono ma nessuno al momento sa di chi si tratta. Julio è davvero chi dice di essere o si tratta di un impostore? Sarebbe una grossa delusione per Cinta e per suo padre…

Genoveva e Felipe tornano ad Acacias dopo la luna di miele. Santiago li vede arrivare e ha un duello di sfuggita con Genoveva, il combattimento è servito…Cosa succederà adesso che Marcia sa tutto? E’ tutto nelle mani della brasiliana, se lei decidesse di raccontare tutto, per Genoveva sarebbe la fine dei giochi.

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Una vita per scoprire tutto quello che succederà ad Acacias 38.