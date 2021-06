Beautiful anticipazioni: Flo è in pericolo ma ancora non lo sa

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 1 luglio 2021? Il mese inizia alla grande con diversi colpi di scena. Uno su tutti: sta per nascere una storia d’amore tra Ridge e Shauna? La madre di Flo non vorrebbe essere la seconda scelta di nessuno ma allo stesso tempo si rende conto di essere molto presa da Ridge e forse, visto che l’uomo ha deciso di partire con lei per Las Vegas, si lascerà andare. Chi invece ha fatto capire molto bene a Sally che non ha nessuna intenzione di riprovarci, è Wyatt che continua a dimostrarsi solo un buon amico con la ragazza. Per questo motivo la Spectra non ha intenzione di smetterla di mentire e va avanti per la sua strada nonostante la dottoressa Escobar disapprovi. Ma quello che le ha promesso Sally è troppo importante per Penny. Wyatt dal canto suo appena può, torna da Flo per dimostrarle quanto la ami.

E adesso le anticipazioni, ecco che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 1 luglio 2021.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 1 luglio 2021

Flo si rende conto che Wyatt sta facendo moltissimo per Sally e ne parla con Zoe. La ragazza però si chiede fino a che punto questa situazione possa funzionare. Wyatt ha avuto una storia con Sally e forse lei si aspetta qualcosa di diverso da questa relazione un po’ strana… Flo però si fida del suo fidanzato anche se la Spectra continua a fingersi in fin di vita con lui per fargli tenerezza…Cosa succederà nelle prossime puntate? Flo inizierà a sospettare qualcosa, notando uno strano atteggiamento in Sally e questo per lei, potrebbe essere molto ma molto pericoloso…

Sally è pronta a fare anche un’altra mossa: dice a Wyatt che si potrebbe curare ma solo se lui le starà accanto come fidanzato…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 1 luglio 2021.