Una vita anticipazioni: Marcia tace, Genoveva avrà il suo bambino senza problemi?

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita che inaugura il mese di luglio su Canale 5? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 1 luglio 2021. In onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1199 di Acacias 38 . E come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano tutti i dettagli e scopriremo insieme che cosa succederà nel quartiere. Come avrete visto, Genoveva e Felipe sono tornati a casa. Di cose ne sono successe: Marcia ha parlato con Andrade ma Genoveva ancora non lo sa, Maite è stata arrestata mentre Liberto e Camino cercano di trovare il modo per farla uscire dal carcere…Julio è in contatto con un uomo misterioso, nessuno sa di chi si tratti…

E adesso scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita di domani, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 1 luglio 2021

Felipe sembra essere ancora molto turbato. Ogni volta che vede Marcia ha un colpo al cuore ma allo stesso tempo rassicura Genoveva; non la tradirebbe mai adesso che è diventata sua moglie. Inoltre deve costruire insieme a lei una famiglia, con il bambino che aspettano. Felipe è un uomo di parola ma non immagina tutte le trame che la sua neo moglie ha intessuto alle sue spalle…

Liberto dice a Camino che sa chi ha denunciato Maite ma che le dirà tutto in cambio di una promessa: dovrà dimenticarsi di questa storia. Camino quindi promette che lo farà e scopre che a denunciare la donna che ama è stata una lavandaia di periferia. Bellita ha conosciuto Julio ma non sa che si tratta del figlio di suo marito. Lo trova un ragazzo adorabile tanto che lo ha invitato a prendere insieme qualcosa da bere. Quando lo se lo scopre resta senza parole.

Marcia per il momento ha deciso che non dirà niente di quello che Andrade le ha rivelato e si impegna anche a far si che nessuno scopra che Santiago è un traditore arrivato ad Acacias 38 solo perchè pagato da Genoveva e Andrade…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 1 luglio 2021.