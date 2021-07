Beautiful anticipazioni: Sally continua a fingere, quando sarà scoperta?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Tornano come sempre le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 2 luglio 2021. Nella prossima puntata della soap americana vedremo Sally continuare con le sue bugie. Nessuno al momento può anche solo immaginare che la ragazza si sia inventata di avere una malattia grave e di essere in fin di vita. Persino la sua complice, la dottoressa Escobar l’ha invitata a porre fine a questo gioco, ma Sally deve andare avanti, o meglio vuole andare avanti, convinta del fatto che solo in questo modo riavrà Wyatt. Il giovane Spencer, seppur preoccupato per la sua ex, non prova nulla per lei e non sembra avere nessuna intenzione di rimettersi con Sally. Ama Flo e continua a dimostrarglielo…

Ora che cosa succederà quindi, cosa è disposta a fare Sally e fino a che punto si può spingere? Scopriamolo con le ultime news da Los Angeles.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 2 luglio 2021

Flo e Wyatt sono comunque molto preoccupati per le condizioni di salute di Sally, è così giovane e non riescono a capire perchè non dovrebbe provare una cura sperimentale per salvarsi. Flo quindi suggerisce a Wyatt di parlare con la sua ex e cercare di capire cosa stia succedendo e quali sono le sue intenzioni. Flo dal canto suo andrà in ospedale a chiedere aiuto alla dottoressa Escobar per capire come si può aiutare Sally in questo momento così difficile. Quello che Flo non immagina è che in realtà Penny sia una complice di Sally e che non ci sia proprio nulla da curare perchè la Spectra non è malata…La giovane stilista è abilissima a fingere e Wyatt è molto preoccupato per le condizioni di salute di Sally.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 2 luglio 2021.