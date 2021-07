Una vita anticipazioni: Genoveva arrestata, Acacias 38 sotto shock

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda nel sabato pomeriggio di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata che ci aspetta alle 14,10 su Canale 5. Una vita poi questo sabato andrà in onda anche in prima serata, non perdete quindi l’appuntamento su Rete 4. Mentre Mendez ascolta le parole del prete che è stato in contatto con Ursula prima che la donna morisse, Genoveva ignara di tutto e anche del fatto che Marcia sa tutto quello che lei ha fatto con Santiago, cerca di manipolare come può Felipe. E adesso vuole solo una cosa: liberarsi di Agustina… Felipe glielo farà fare? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda sabato pomeriggio, vedremo la prima parte dell’episodio 1200 della soap spagnola.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 3 luglio 2021

Genoveva si intrufola nella casa di Felipe per incastrare Agustina, le dà la colpa per alcuni documenti che non si trovano ma non sa che per lei sta per arrivare un’onda che la travolgerà per sempre. Dopo aver parlato con il prete infatti, Mendez sembra avere le prove per incastrare l’assassino di Ursula. E a gran sorpresa arriva a casa di Felipe per arrestate proprio Genoveva.

Liberto aveva chiesto a Camino di non cercare la donna che aveva denunciato Maite, ma i due hanno deciso comunque di incontrarla e sono rimasti molto turbati dalle parole di Concha López. Emilio e Camino arrivano al carcere per vedere Maite e le due donne si abbracciano, nonostante tutto…Ramon e Antonito cercano di fare il possibile per evitare che il piccoletto di casa si svegli e che stia quindi sereno…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda sabato pomeriggio. Vi ricordiamo che la soap torna poi in prima serata con due episodi davvero da non perdere ricchi di colpi di scena.