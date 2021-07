Un vita anticipazioni prima serata: Santiago scapperà da Acacias dopo l’arresto di Genoveva?

Come cambiano le cose ad Acacias 38 dopo l’arresto di Genoveva? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita sabato 3 luglio 2021 per la prima serata di rete 4. Questa settimana infatti la soap spagnola ci aspetta anche al sabato sera su Rete 4 a differenza di quanto successo settimana scorsa. Nella prima serata andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1200 e poi l’episodio intero 1201.

Il colpo di scena che aspettavamo da giorni è arrivato: Genoveva è stata arrestata anche se Felipe stenta a credere che sua moglie possa avere a che fare con la morte di Ursula ma si sbaglia, e anche alla grande…Vediamo quindi la trama della puntata di Una vita in onda sabato in prima serata su Rete 4.

Una vita anticipazioni prima serata sabato 3 luglio 2021

A Camino non importa di quello che si dice di lei. Quando arriva in carcere per incontrare Maite l’abbraccia. Intanto Santiago cerca di fare pace con Marcia ma la brasiliana non ha nessuna intenzione di perdonare il suo finto marito per quello che è successo. Carmen ringrazia Marcia per quello che sta facendo al negozio al posto di Lolita.

Jose eccitato spiega a Julio che il momento di presentarlo a Bellita è molto vicino, ma al momento della verità rettifica e si tira indietro….Idelfonso vuole ancora stare con Camino e si presenta da Emilio con un mazzo di fiori. Il fratello della ragazza non sa davvero come gestire la situazione.

Il commissario Méndez annuncia di avere un testimone contro Genoveva per l’omicidio di Ursula. La signora è indignata e Felipe difende la moglie. Santiago origlia la conversazione tra Méndez e Felipe e sa che è tempo di fuggire da Acacias prima di essere arrestato a sua volta. Genoveva convince Agustina a smettere di essere la cameriera. Marcia sorprende Santiago che fa le valigie.

Sebbene sappia che è praticamente impossibile, Camino chiede a Maite della lavandaia. Ildefonso e Camino si scambiano confidenze. Oltre ai problemi che Emilio ha in casa sua, si aggiunge anche Cinta. La giovane donna la chiama a casa per raccontarle il successo delle sue esibizioni in Andalusia, ma non chiede del suo fidanzato.

A casa, i Palacios continuano a praticare il grido di Jacinto e la situazione peggiora così il portiere decide di vestire Ramón come un pastore. Cesáreo dà spiegazioni in soffitta sulla sua separazione con Arantxa….

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda sabato sera su Rete 4.