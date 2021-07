Beautiful anticipazioni: Eric sgrida Quinn ma a lei non interessa

Tutti pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 5 luglio 2021? Il week end ancora una volta in compagnia della soap americana ma domani inizia una nuova settimana all’insegna della soap. Tra l’altro cambia anche la programmazione di Canale 5. Infatti da lunedì 5 luglio una nuova serie prende il posto di Mr Wrong. La serie turca con Can Yaman è stata per il momento cancellata dal pomeriggio di Canale 5 e al suo posto arriva Brave and Beautiful ( qui per i più curiosi le anticipazioni della serie).

Ma torniamo adesso a Los Angeles con le ultime news su questo nuovo episodio di Beautiful in onda come sempre domani alle 13,40 su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 5 luglio 2021

Eric non sapeva che dietro al grande scandalo ci fosse lo zampino di Quinn. La donna infatti ha montato tutta la storia, anche se aveva delle prove reali, solo per vendicarsi di Brooke per tutto quello che c’è stato tra le due in passato. Inoltre la Fuller ha cercato in tutti i modi di far si che Ridge e Shauna si avvicinassero e a quanto pare c’è riuscita visto che i due adesso sono insieme a Las Vegas. Eric però non ha gradito in nessun modo questa intromissione di sua moglie e ha deciso di far notare a Quinn che non avrebbe dovuto intromettersi. La Fuller reagirà alle parole di Eric, saprà trovare una giustificazione per quello che ha fatto? Probabilmente neppure le importa molto visto che in fondo, ha ottenuto il suo solo scopo: far si che Ridge e Brooke si separassero…

Intanto Sally continua ancora a mentire ma non impietosisce Wyatt che le sta vicino solo come amico. Tutto questo e molto altro quindi nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani alle 13,40 come sempre su Canale 5.