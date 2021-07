Beautiful anticipazioni: Shauna e Ridge pronti per il matrimonio a Las Vegas?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 6 luglio 2021? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio in onda su Canale 5 come sempre alle 13,40. Pronti per scoprire che cosa succederà adesso che Flo ha iniziato ad avere qualche sospetto su quello che Sally sta facendo? Capirà che la ragazza sta mentendo su una cosa così delicata come la malattia? Lo scopriamo con le ultime news da Los Angeles, ecco per voi le anticipazioni cercando anche di capire cosa accadrà a Ridge e Shauna…I due si avvicineranno dopo la fine della storia tra Ridge e Brooke?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 6 luglio 2021

Brooke è distrutta per quello che è successo e si sente in parte in colpa. Sa di aver sbagliato ma sa anche che in questa storia la colpevole, almeno dal suo punto di vista, è Quinn. La Logan non ha nessuna intenzione di perdonare Quinn per quello che ha fatto e cerca di capire dove sia andato a finire Ridge. Dopo la discussione e tutto quello che è successo la sera della festa, la Logan infatti non ha avuto più notizie di suo marito e allora decide di provare a chiedere a Eric che fine ha fatto lo stilista. Nessuno immagina che Ridge abbia deciso di fare una pazzia partendo con Shauna per Las Vegas. La sola che può sospettarlo è Quinn: si vendicherà di Brooke dicendole anche questo? Nel frattempo tra Shauna e Ridge le cose sembrano andare benissimo tanto che alla fine i due si baciano anche. E visto che sono a Las Vegas, perchè non pensare persino a un matrimonio lampo?

Appuntamento a domani per scoprire che cosa succederà! Beautiful ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5 a seguire vedremo poi Una vita e poi una nuova serie turca al posto di Mr Wrong. Potremo seguire infatti i primi episodi di Brave and Beautiful.