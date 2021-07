Una vita anticipazioni: Santiago pronto alla fuga, che ne sarà di lui?

Sta succedendo di tutto ad Acacias 38 e come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano tutto quello che accadrà nelle prossime puntate della soap spagnola. Le anticipazioni ci portando nel quartiere con le ultime news e la trama della puntata di domani, 6 luglio 2021. Nella prossima puntata di Una vita scoprire che cosa succederà a Genoveva? Felipe inizierà a mettere insieme tutti i tasselli capendo finalmente quanti sono stati gli intrighi che la donna ha portato avanti per tutto questo tempo? E Marcia che cosa farà, continuerà a stare in silenzio oppure no? Felipe chiede ad Agustina di rimanere al suo servizio, ma la donna poi riceve una lettera con una scritta realizzata col sangue. Chi le ha mandato questa lettera e perchè questa ennesima minaccia? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni, domani dovrebbe andare in onda la seconda parte dell’episodio 1202 di Acacias 38 e come sempre arrivano le nostre anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 6 luglio 2021

Susana e Armando rientrano dal viaggio e a quel punto gli amici e conoscenti raccontano loro tutte le novità di Acacias, omettendo però l’arresto di Maite che cercano di tenere nascosto (parlano di un viaggio improvviso come causa dell’assenza della pittrice). I due non immaginerebbero mai quello che è successo. Nel frattempo Camino pensa di vendere l’anello che ha ricevuto da Ildefonso, potrebbe convincere la donna che ha denunciato Maite a ritirare la denuncia…Emilio non è affatto d’accordo con sua sorella.

A Santiago giunge un misterioso biglietto e così il giovane esce in gran fretta con la valigia. Sta per scappare lasciando per sempre Acacias 38? Sembra proprio che questa volta, il finto marito di Marcia, abbia intenzione di dileguarsi nel nulla…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta come sempre domani alle 14,10 su Canale 5 con un nuovo episodio assolutamente da non perdere.