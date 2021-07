Una vita anticipazioni: Santiago scappa e Genoveva assume una nuova domestica

Tutti pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 7 luglio 2021? Andrà in onda su Canale 5 questo mercoledì la prima parte dell’episodio 1201 di Acacias 38 e scopriremo se alla fine Santiago è andato via per sempre dalla Spagna oppure no. Il giovane infatti ha ascoltato una conversazione tra Felipe e Mendez e ha capito che è arrivato il momento di andare via perchè probabilmente teme anche che Genoveva possa tradirlo. Il finto marito di Marcia ha anche ricevuto una lettera che sembra avvisarlo di qualcosa. Ha fatto i bagagli in pochissimi minuti e si prepara per andare via per sempre… Intanto Julio presenta a José Miguel Alodia, che subito si propone come domestica; durante il colloquio in casa Dominguez, però, Bellita si mostra scettica e sospettosa. Le cose non sono andate come il marito della cantante si aspettava, e adesso che cosa succederà? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama del 7 luglio 2021

Felipe chiede ad Agustina di restare a servizio nel suo vecchio appartamento; la domestica riceve poi una lettera con una scritta fatta col sangue. Susana e Armando tornano dal viaggio e i residenti di Acacias raccontano loro tutte le novità del quartiere, eccetto l’arresto di Maite, che tentano di tenere nascosto giustificando l’assenza della pittrice con un fantomatico viaggio improvviso. Liberto e Rosina sono in crisi perchè non sanno fino a che punto potranno continuare a mentire con lo zio di Maite e soprattutto con Susana che li conosce molto bene e che quindi potrebbe subito rendersi conto delle bugie raccontate…

Ildefonso pensa di aver ricevuto un si da Camino per le nozze e anche Felicia gli assicura che questo matrimonio si farà. La donna neppure immagina di quello che sua figlia ha intenzione di fare con l’anello che ha ricevuto… Genoveva continua la selezione di altre domestiche senza temere di poter essere realmente incastrata per l’omicidio di Ursula…Alla fine la donna decide di assumere una nuova domestica, Laura, giovane e anche molto spigliata. Emilio e Cinta intanto pensano che è arrivato il momento di sposarsi…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 7 luglio 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5.