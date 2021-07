Beautiful anticipazioni: Brooke cerca Ridge disperatamente, lo troverà?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 8 luglio 2021 su Canale 5? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap spagnola. Come avrete visto negli ultimi episodi, Sally ha deciso di andare avanti con la sua sceneggiata fingendo di essere malata solo per riavere Wyatt. Ma non ha messo in conto che il ragazzo avrebbe potuto non impietosirsi, visto che ama un’altra donna. E ha commesso alcuni errori che sono stati notati da Flo. La figlia di Shauna ha sentito puzza di bruciato e ha iniziato ad avere dei sospetti in merito alle cose che Sally sta raccontando ormai da settimane…Inizierà a farsi delle domande ? Scopriamo qualcosa in più con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 8 luglio 2021

Brooke continua a indagare per scoprire che fine abbia fatto Ridge visto che non si trova da nessuna parte. Mai potrebbe immaginare che lo stilista sia al fianco di Shauna. In realtà Ridge si sta godendo questa ritrovata serenità al fianco di Shauna e non è detto che tra i due non possa succedere qualcosa…Tra l’altro si trovano nella città dove tutto succede per caso, dove ci si sposa in pochi minuti. E’ possibile che convolino a nozze a gran sorpresa? Brooke cerca di capire dove sia finito il suo ex e costringe il pilota a dirle dove ha portato il Forrester…Quello che Brooke non sa è che ormai Ridge e Shauna hanno instaurato un certo feeling e che si sono baciati più volte…Intanto a Los Angeles Flo continua a chiedersi se davvero Sally sia malata come sta raccontando da qualche settimana…Scoprirà che Sally non ha niente e che sta solo fingendo?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 8 luglio 2021. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.