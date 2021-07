Una vita anticipazioni: Mendez placca Genoveva che non cede, come finirà?

Pensavamo che Genoveva fosse a un passo dall’arresto e invece è beata nella sua casa dove sta cercando una nuova cameriera. Quali saranno i colpi di scena delle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata in onda l’8 luglio 2021 su Canale 5. Un nuovo appuntamento con la soap spagnola per scoprire tutto quello che succederà ad Acacias 38. Domani vedremo la seconda parte dell’episodio 1203 di Acacias 38 e non potevano appunto mancare le nostre anticipazioni, eccole per voi!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 8 luglio 2021

Felicia continua a pensare che sua figlia possa andare avanti senza Maite adesso che la donna è in carcere ma si sbaglia; la madre di Emilio dà a Ildefonso la parola che Camino lo sposerà e rimprovera sua figlia di non averle detto nulla della proposta che il ragazzo le ha fatto. Del resto la giovane ha deciso di provare a usare l’anello in altro modo, perchè avrebbe dovuto dirlo a sua madre? Emilio, temendo che Cinta possa tornare in tournée, propone di sposarsi subito. Alodia dice a Julio che è già a casa di Bellita. Julio parte per delle trattative misteriose…I due stanno nascondendo qualcosa?

L’intero quartiere continua a nascondersi da Armando dove si trova sua nipote Maite. I Palacios continuano a fallire nei loro tentativi di calmare Moncho e hanno bisogno dell’aiuto di Jacinto. Alla fine Armando scopre che sua nipote è stata arrestata, come reagirà di fronte a questa notizia e cosa farà Susana sapendo che Maite aveva una relazione con delle donne? Il commissario Mendez va a casa di Felipe e Genoveva e scopre che i due hanno assunto una nuova domestica. Continua poi a interrogare Genoveva ma la donna non molla e non sembra essere preoccupata dalle accuse che vengono mosse contro di lei.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 8 luglio 2021 su Canale 5. Vi ricordiamo che dopo la soap spagnola ci aspettano le nuove puntate di Brave and Beautiful.