Una vita anticipazioni: Marcia e Genoveva allo scontro, Laura lavora per Mendez?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 9 luglio 2021? Come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano le ultimissime da Acacias 38 e quello che succederà nel prossimo appuntamento con la soap di Canale 5. Domani vedremo la prima parte dell’episodio 1204 di Acacias 38 e scoprire che cosa ha in mente Genoveva. La donna ha assunto una nuova domestica e cerca di non farsi travolgere dalle indagini anche se sa bene che Mendez sospetta di lei. Felipe al momento si è schierato dalla sua parte, visto che la donna sta per diventare la madre di suo figlio. Ma non immagina neppure tutto quello che sua moglie ha fatto in questi ultimi mesi. Marcia potrebbe dire molte cose ma per il momento preferisce tacere… Sta per arrivare però un clamoroso colpo di scena che potrebbe cambiare davvero tutto e succederà nei prossimi episodi di Una vita, vediamo di che cosa si tratta!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 9 luglio 2021

Genoveva sospetta che Mendez conosca Laura, ma la nuova domestica nega. E’ possibile che l’ispettore abbia deciso di fare una mossa così ambiziosa, mandando in casa del nemico una sorta di spia? Laura dal canto suo si mostra molto volenterosa e pronta a fare qualsiasi cosa le venga chiesto…Fabiana non si fida di lei perché continua a fare domande su Marcia. Quest’ultima va a trovare Felipe per parlargli, ma sul pianerottolo si imbatte in Genoveva. Le due donne hanno una discussione e Genoveva finge di essere stata spinta verso le scale da Marcia. Armando fa visita a Maite in carcere: malgrado condanni le sue inclinazioni, è pronto ad aiutarla. Antonito e Lolita sono stremati: il bambino non dà loro tregua e non sanno più che cosa fare…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani come sempre alle 14,10 su Canale 5.