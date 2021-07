Beautiful anticipazioni: Sally sta per essere smascherata, Flo rischia grosso

Tutti i nodi stanno per venire al pettine e per Sally forse, le cose si complicheranno, ma sarà davvero possibile smascherarla? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 10 luglio 2021. Si va in onda anche questa settimana al sabato e la soap americana ci aspetta con una puntata da non perdere. In questo ultimo mese vi abbiamo più volte parlato del piano di Sally, della finta malattia ma adesso si sta per scoprire davvero tutto. La Spectra potrebbe avere le ore contate? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 10 luglio 2021

Mai nessuno avrebbe potuto immaginare che una ragazza potesse arrivare a tanto pur di avere vicino il suo fidanzato. Ma questa ovviamente è una ossessione, non è amore, perchè se Sally avesse davvero amato Wyatt si sarebbe rassegnata al fatto che lui ami invece un’altra donna. E non lo ha fatto. E’ andata per la sua strada, ha coinvolto una dottoressa per andare avanti con il suo diabolico piano mettendo a rischio anche la carriera della Escobar. Sally però ha commesso dei passi falsi e Flo, che non è una stupida, ha capito che la ragazza sta nascondendo qualcosa. E’ arrivato anche per lei il momento di scoprire di che cosa si tratta?

Mentre Shauna e Ridge sono felici insieme e provano a voltare pagina, Brooke si dispera ancora nel tentativo di trovare suo marito senza immaginare quello che sta realmente succedendo. Nel frattempo il pubblico scopre tutte le bugie di Sally e tutti i dettagli sulla malattia che ha inventato nell’ultimo periodo. Che cosa succederà adesso, come se la caverà Sally? Non perdete le prossime puntate perchè saranno ricche di colpi di scena.

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata da non perdere di Beautiful.