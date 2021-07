Beautiful anticipazioni: Flo stanca di Sally, è ora di dire basta

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 11 luglio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio quello che sta per accadere. La verità sula malattia di Sally sembra essere sempre più vicina. Almeno il pubblico a casa che segue la soap, ha scoperto che la ragazza sta mentendo. Adesso sappiamo quello che è il suo solo scopo: far si che Wyatt pensi che sta per morire per riaverlo. Ma Sally non ha fatto bene i suoi conti. Perchè se da un lato Spencer sembra essere molto vicino a Sally e le vuole offrire il suo appoggio, dall’altro lo fa in quanto amico, visto che è davvero molto innamorato di Flo…

Non ci resta quindi che scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, ecco le anticipazioni per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 11 luglio 2021

Tra Shauna e Ridge sembrava che tutto stesse andando per il meglio ma le cose stanno prendendo una piega diversa? Flo si rende conto che Sally sta facendo uno strano gioco e decide di affrontare la Spectra ma anche il suo fidanzato. Quello di Sally sembra essere un vero e proprio ricatto emotivo ed è arrivato il momento di smetterla. Intanto Bill, dopo aver capito che c’è lo zampino di Quinn nel filmato che tutta la famiglia ha visto e che ha turbato sia Ridge che Katie, affronta la Fuller e per l’ennesima volta è scontro. Bill l’accusa di aver messo in crisi il matrimonio…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 11 luglio 2021. L’appuntamento con Beautiful è come sempre per le 14 circa alla domenica. A seguire ci aspettano anche gli episodi di Una vita.