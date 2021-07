Beautiful anticipazioni: Sally rischia grosso, continuerà a fingere di essere malata?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 12 luglio 2021? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap americana. Come avrete visto, Sally si è spinta un po’ troppo oltre con Wyatt e Flo lo ha notato. La fidanzata del giovane Spencer non ha gradito questo atteggiamento e ha deciso di mettere in chiaro le cose. Ma si renderà anche conto che Sally da settimane sta prendendo in giro tutti raccontando una serie di bugie assurde? Lo scopriamo proprio con le ultime news e le anticipazioni per la prossima puntata di Beautiful, eccole per voi!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 12 luglio 2021

Flo alla fine ha preso una decisione, chiedendo a Wyatt di usare il pugno duro con Sally che non ha rispettato la loro relazione. Spencer quindi ha chiesto alla sua ex fidanzata di tornare a vivere a casa sua, di lasciare la casa visto che non ha compreso che tra di loro poteva esserci solo un rapporto di amicizia. Come reagirò Sally di fronte a questo atteggiamento ostile da parte del suo ex? Il piano che ha ideato a quanto pare non sta affatto funzionando visto che alla fine Wyatt le si è allontanato, invece che tornare insieme…

Intanto Quinn non si è fatta per nulla turbare dalle parole di Bill anzi. E’ andata a parlare con Katie per farle notare che è stata lei ad aprirle gli occhi su quello che è l’atteggiamento di suo marito ma anche di sua sorella… Se Wyatt non sa nulla della malattia di Sally, il pubblico a casa ha ormai scoperto tutto: sta solo fingendo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 12 luglio 2021 su Canale 5. Una puntata come sempre da non perdere alle 13,40.