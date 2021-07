Una vita anticipazioni: Genoveva sarà arrestata? Felipe scopre tutta la verità?

Come sempre Una vita ci ha fatto compagnia nel fine settimana con le puntate inedite in onda al sabato sera e torna poi in replica negli altri giorni su Canale 5. Cosa succederà quindi nelle prossime puntate della soap spagnola? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano quello che accadrà dal 12 luglio in poi. Pronti per scoprire cosa succederà ad Acacias 38 dove Genoveva sta continuando con le sue bugie senza che Felipe sospetti nulla? Marcia ci aveva provato a raccontare tutta la verità all’avvocato ma non è stata fortunata. E la verità al momento non la conosce neppure Bellita: Josè non ha trovato il coraggio di dirle che Julio è suo figlio ma la cantante nutre dei sospetti…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 12 luglio 2021

Laura sembra essere molto attenta a quello che Felipe e Genoveva fanno in casa, è davvero possibile che la ragazza lavori per Mendez? Come prima cosa scopre che i due hanno mentito ai vicini sulle tempistiche della gravidanza…

Marcia racconta a Felipe tutto quello che gli ha rivelato Andrade in punto di morte e lo sprona a vivere finalmente il loro amore. Genoveva li sorprende mentre stanno per baciarsi in un vicolo. Liberto cerca di convincere Maite a lasciare che Camino sposi Ildefonso e a tornare a Parigi, una volta uscita di prigione. Camino raggiunge don Armando trafelata e gli comunica che Maite è stata picchiata da alcune detenute. Genoveva chiede spiegazioni a Felipe di quello che ha visto e l’avvocato a sua volta le chiede se abbia qualcosa a che fare con l’arrivo di Santiago, proprio nel giorno delle nozze con Marcia, in Spagna. La sua attuale moglie dice di non sapere nulla di questa vicenda ma più tardi, quando Felipe incontrerà Mendez, scoprirà un’altra verità. L’ispettore infatti sta indagando su Genoveva e conferma a Felipe che è stata lei a pagare Santiago…Non solo, Mendez non ha dubbi: dietro l’omicidio di Ursula c’è proprio la mano di Genoveva ma non ha ancora tutte le prove che servono per dimostrarlo.

Una chiamata di Oswaldo, un amico di José Miguel, sconvolge positivamente i Dominguez. Nonostante il pestaggio subito in carcere, Maite non vuole arrendersi al ricatto di Felicia. Il figlio di Lolita si ammala e viene portato in ospedale.

Tutto questo e molto altro nelle prossime puntate di Una vita! Continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre informatissimi con le ultime news sugli episodi della soap spagnola.