Beautiful anticipazioni: Flo vicina alla verità sta rischiando?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda domani, 13 luglio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che ci arrivano da Los Angeles e ci rivelano tutto quello che sta succedendo…Come avrete capito, Sally potrebbe avere le ore contate. Infatti Flo ha iniziato a sospettare che la ragazza non stia raccontando proprio tutta la verità sulla sua malattia. Wyatt dal canto suo è stato molto chiaro con Sally; le aveva proposto aiuto ma lei ha continuato a credere che potesse esserci qualcosa di diverso e non va bene. Infatti lui le vuole essere solo amico, niente di più.

Flo quindi ha suggerito a Wyatt di tornare a vivere da solo, di lasciare che Sally vada per la sua strada. E il giovane Spencer ha detto alla sua ex che deve andare via. Una notizia che la Spectra non ha preso nel migliore dei modi. E adesso che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 13 luglio 2021

Flo continua a sentire puzza di bruciato nel racconto che Sally fa della sua malattia. E ha deciso quindi di indagare ancora per capire se davvero la Spectra è gravemente malata come dice. E così ha cercato nel computer della dottoressa Escobar, che sta seguendo il caso. Quello che ha trovato la lascia senza parole: fino a che punto si può ingannare qualcuno e a quale scopo? Flo sta mettendo insieme tutti i pezzi ma siamo solo all’inizio e non sa che sta rischiando molto.

Sally dal canto suo, senza sapere che Flo sta indagando per scoprire che cosa è successo e che cosa sta succedendo nella sua vita, si mostra triste con Wyatt e gli dice che non vorrebbe lasciare casa sua proprio adesso che sta così male. La Spectra ha pensato a tutto pur di fingere la sua malattia, sta persino usando un deambulatore…

Ma che cosa accadrà dopo le scoperte di Flo? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per conoscere tutti i dettagli.