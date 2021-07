Beautiful anticipazioni: Sally continua a fingere ma Flo indaga, cosa scopre?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 14 luglio 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Los Angeles e ci rivelano la trama delle prossime puntate della soap americana. Come avrete visto, Flo ha capito che Sally sta nascondendo qualcosa e forse molto presto intuirà quello che la Spectra ha fatto…Sally dal canto suo, non ha voluto ascoltare le parole della dottoressa Escobar che la invitava a mettere fine a questa storia, dicendo a Wyatt di essere guarita ( anche se in realtà non è mai stata malata)…La ragazza è ossessionata dal suo ex e non vuole perderlo ma alla fine, che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 14 luglio 2021

Katie è sempre stata vicino a Sally da quando ha scoperto che è molto malata. Non ha quindi ben capito la decisione di Wyatt che sembra aver chiesto alla Spectra di lasciare casa sua. Anche Quinn viene a sapere quella che è stata la decisione di suo figlio. Wyatt però spiega che lo ha fatto perchè vuole che la sua ex ragazza riceva la migliore assistenza possibile e quindi pensa di portarla in una struttura adeguata. Quinn e Katie discutono su quello che è successo di recente e se da un lato la moglie di Bill ha apprezzato il fatto che la Fuller abbia deciso di smascherare Brooke, dall’altro non ha molto gradito i modi usati, avrebbe preferito che succedesse in modo diverso.

Sally ovviamente non ha nessuna intenzione di lasciare la casa di Wyatt e per l’ennesima volta cerca di manipolarlo. E’ convinta che se non ci fosse stata Flo di mezzo, lui sarebbe di nuovo al suo fianco, non solo come amico…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 14 luglio 2021 su Canale 5. Appuntamento come sempre alle 13,40.