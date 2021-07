Una vita anticipazioni: Marcia racconta la verità su Santiago a Felipe, cosa accadrà?

E’ un momento molto complicato per Genoveva che deve difendersi da più parti. Felipe infatti inizia a sospettare e, dopo aver parlato con Marcia, inizia a credere che forse sua moglie gli stia nascondendo qualcosa. Non immagina neppure tutto quello che Genoveva ha fatto alle sue spalle negli ultimi mesi. Ma che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 14 luglio 2021? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo appuntamento con la soap di Canale 5. Domani dovrebbe andare in onda la seconda parte dell’episodio 1207di Acacias 38. Cosa farà Genoveva adesso che è davvero all’angolo? E che cosa deciderà di fare Maite che non sa come liberarsi dalle accuse che le sono state rivolte? Santiago sembrava essere deciso a partire ma al momento è ancora ad Acacias 38, che cosa farà?

Non ci resta che scoprire qualcosa in più con le anticipazioni per la prossima puntata di Una vita, ecco le ultime news per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 14 luglio 2021

Camino dice ad Armando che Maite è stata picchiata da alcune detenute. Ramon finisce per accettare che il piccolo Moncho venga battezzato con l’acqua della Sorgente del Montone Blu. L’uomo parte così con Antonito per recuperare l’acqua, ma il piccolo piange ancora e nulla riesce a calmarlo!

Bellita è in ansia e inizia ad avere dei dubbi sui gusti sessuali di José Miguel. Felipe intanto va in bottega per trovare Marcia ma la brasiliana non c’è e ne approfitta per parlare con Carmen, per capire che cosa sta succedendo…Susana ha scoperto quello che è successo tra Camino e Maite e si lascia andare ad alcune considerazioni che suo marito non sembra apprezzare molto. Alla fine Marcia e Felipe si incontrano per strada e la ragazza gli racconta tutta la verità su Santiago: gli dice che in realtà si chiama Israel ed è il fratello gemello del suo defunto marito. Felipe è sotto shock…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 14 luglio 2021. Appuntamento come sempre alle 14,10 subito dopo una nuova puntata di Beautiful.