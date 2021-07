Beautiful anticipazioni: Flo ko, Sally se ne vuole liberare, che cosa le farà?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 15 luglio 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Los Angeles e ci rivelano la trama dei prossimi episodi della soap americana più vista al mondo! Come avrete capito, Wyatt non ha nessuna intenzione di farsi manipolare da Sally. E anche Flo va avanti per la sua strada senza però neppure immaginare che potrebbe scoprire qualcosa di clamoroso. E’ davvero difficile immaginare che una donna possa arrivare a inventare una malattia e a dire di essere in fin di vita, eppure sta succedendo, la Spectra lo sta facendo…Flo lo scoprirà e farà in tempo a dirlo a Wyatt? Da non perdere assolutamente le prossime puntate di Beautiful perchè succederà davvero di tutto. Mentre Flo legge sul computer della dottoressa Escobar qualcosa che la lascia basita, Wyatt spiega a Sally perchè deve andare via e frequentare un centro che possa assisterla nel migliore dei modi.

Ma torniamo adesso alle anticipazioni, che ci rivelano la trama di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 15 luglio 2021

Flo non avrebbe mai pensato di trovare sul computer quel genere di informazioni. Del resto come si può anche solo pensare che una ragazza possa dire a tutti di avere una malattia mortale e di essere in fin di vita? Non te lo aspetteresti mai eppure Sally lo ha fatto. Ma Flo non ci sta e decide di affrontarla…Quello che Flo non ha capito è che Sally è davvero disposta a tutto, anche a fare del male…Ed è per questo che sta rischiando grosso, molto grosso… Wyatt intanto non immagina neppure lontanamente quello che sta succedendo a pochi passi da lui. Flo è in pericolo? Che ne sarà di lei?

Appuntamento come sempre a domani. Beautiful ci aspetta con una nuova puntata alle 13,40 su Canale 5.