Una vita anticipazioni: Felipe sotto shock non sa a chi credere, che farà?

Genoveva pensava di avere tutto sotto controllo ma si sbagliava perchè alla fine Marcia ha trovato la forza di raccontare tutto a Felipe e gli ha detto la verità su Santiago. L’avvocato è rimasto sconvolto dalle parole della brasiliana e non riesce a capire perchè per tanto tempo abbia taciuto. Ma adesso è arrivato il momento di agire, che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 15 luglio 2021. Nella prossima puntata infatti vedremo quello che succederà ad Acacias 38 ( dovrebbe andare in onda la prima parte dell’episodio 1208 della soap spagnola). Avrete visto che Genoveva in lacrime ha implorato Felipe di non credere alle parole di Marcia, ricordandogli che la brasiliana ha cercato di farla cadere dalle scale. Adesso dovrà essere Felipe a decidere che cosa fare: credere a sua moglie oppure alla donna che ama davvero?

Ecco per voi le anticipazioni.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 15 luglio 2021

Marcia continua a dire a Felipe che gli ha raccontato tutta la verità mentre Genoveva in lacrime l’accusa di essere una vipera, pronta a tutto pur di distruggere il matrimonio. L’avvocato a chi crederà? Susana e Rosina intanto continuano a parlare di quello che è successo a Maite e non sanno che cosa pensare…Felipe e Genoveva invece rientrano a casa e la donna si mette in ginocchio davanti a lui dicendogli che Marcia ha mentito, implorando di non credere alle sue parole. La brasiliana si consola invece con Casilda e le spiega quello che sta succedendo.

Armando e Liberto vanno a fare visita a Maite e continuano a ribadire alla donna che deve convincere Camino a sposarsi. Solo in questo modo le accuse contro di lei potranno forse cadere. La donna è molto provata visto che in carcere continuano a picchiarla.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 15 luglio 2021 su Canale 5, appuntamento assolutamente da non perdere come sempre alle 14,10.