Beautiful anticipazioni: Flo smaschera Sally che la colpisce, che fine farà?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 16 luglio 2021? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della prossima puntata. Avrete visto che Flo alla fine ha scoperto tutto: sono mesi che Sally mente. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che la Spectra sarebbe arrivata a tanto e invece…La ragazza ha finto di essere in fin di vita pur di attirare l’attenzione di Wyatt che ovviamente ha passato molto più tempo con lei. Certo Sally pensava che il suo ex sarebbe tornato da lei ma aveva fatto male i conti visto che il figlio di Bill ama Flo ed è rimasto con lei. Ora però c’è da risolvere questa situazione, visto che Flo sa tutto, come andrà a finire? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 16 luglio 2021

Flo senza aspettare affronta faccia a faccia Sally e va a casa da lei. Le dice tutto quello che ha scoperto, le spiega come stanno le cose. La Spectra in un primo momento fa finta di nulla, dicendo che non è vero niente. Ma poi alla fine messa alle strette non può negare. Flo l’ha scoperta e non le resta altro che raccontare tutto cercando di spiegare perchè lo abbia fatto. Flo è basita e ovviamente vuole uscire di casa per raccontare tutto a Wyatt che mai immaginerebbe fino a che punto si è spinta la sua ex ragazza. Ma non sarà così perchè Sally non ha nessuna intenzione di farsi mettere ko da Flo, anzi. Ed ecco il colpo di scena che nessuno si aspettava: Sally colpisce Flo, che ne sarà di lei?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 16 luglio 2021 come sempre su Canale 5 alle 13,40. A seguire una nuova puntata di Una vita e poi le soap turche.