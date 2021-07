Una vita anticipazioni prossime puntate: ennesimo omicidio ad Acacias 38

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita, stiamo per raccontarvi quello che succederà proprio nella prossima settimana in Italia con le ultime news da Acacias 38. Come avrete visto, Felipe ha ormai scoperto che Genoveva gli ha mentito su tante cose e che ha fatto di tutto per non farlo sposare con Marcia. L’avvocato ha adesso anche delle prove. Se infatti prima si basava tutto sulle parole di Marcia, adesso ha anche tutto il lavoro fatto da Mendez che, dopo la morte di Ursula, ha indagato sul conto di Genoveva. Felipe quindi, nelle prossime puntate di Una vita, lascerà la sua casa e sua moglie. Genoveva disperata deciderà di giocare l’ultima carta che le è rimasta: uccidere la sua rivale in amore. Marcia ha quindi le ore contate, ma che cosa le succederà?

Una vita anticipazioni: la morte di Marcia

Genoveva non potrà più negare quello che è stato e tra l’altro Felipe ancora non sospetta che il figlio che la donna aspetta non sia suo…in ogni caso Genoveva deciderà di uccidere Marcia. Le darà appuntamento in un parco, e la brasiliana, fidandosi, accetterà di vederla. Genoveva si presenterà completamente vestita di nero, come se fosse a lutto e chiederà a Marcia di lasciare la Spagna. Pensa che con i soldi si possa risolvere tutto ma Marcia questa volta non cede e non ha nessuna intenzione di lasciare Acacias 38. A questo punto Genoveva deciderà di fare la mossa che si era preparata, uccidendo Marcia con un coltello, assicurandosi di non essere vista da nessuno. La farà franca anche stavolta?

Una vita anticipazioni: Genoveva pagherà per la morte di Marcia?

Sarà Cesario a ritrovare il corpo di Marcia e dirà a Mendez, non appena inizieranno le indagini, che ha già visto il coltello usato per questo omicidio. Gli racconterà che qualche giorno prima, anche Santiago era stato minacciato e l’uomo che lo aveva aggredito aveva usato lo stesso pugnale. Da questo momento, come Genoveva aveva immaginato, tutti inizieranno a pensare che sia stato Santiago a uccidere Marcia, visto che la brasiliana lo aveva lasciato e sapeva tutta la verità sul suo conto.

Mentre Mendez inizierà a indagare, sarà Liberto a dover dire a Felipe che Marcia è morta. L’avvocato perderà per l’ennesima volta la donna che amava e questa volta, lo shock sarà fortissimo.