Una vita anticipazioni: Felipe chiede aiuto a Liberto, il bambino di Lolita sta male

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita, che cosa succederà nella puntata in onda al sabato pomeriggio? Lo scopriamo come sempre con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Come avrete visto, sta succedendo davvero di tutto: Felipe ha finalmente capito che Genoveva lo ha ingannato ma insieme a Mendez vuole trovare le prove per incastrare la donna, senza dimenticare che porta in grembo suo figlio. Intanto Camino non sa che cosa fare: va in carcere a trovare Maite che però minimizza su quello che le sta succedendo. Camino le spiega anche quello che Felicia vorrebbe: un matrimonio in cambio della libertà. Che cosa faranno le due donne?

Scopriamo tutti i dettagli con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda il 17 luglio 2021 alle 14,10 su Canale 5 ( in onda domani la prima parte dell’episodio 1209) .

Una vita anticipazioni: la trama di domani 17 luglio 2021

Camino torna a casa avvilita e lungo la strada viene consolata da Cesareo. Ildefonso, tuttavia, le comunica una buona notizia: è riuscito a convincere la lavandaia a ritirare la denuncia. Carmen racconta ai vicini quello che sta succedendo al figlio di Lolita. Il piccolo non sta bene ed è stato portato in ospedale. La moglie di Ramon è in lacrime, sembra essere davvero molto preoccupata per le sorti del piccolo. Fabiana e Servante provano a consolarla e a starle vicino. Genoveva è sempre più tesa e se la prende anche con Laura. Bellita continua a osservare Julio e Josè. Senza sospettare minimamente che il ragazzo possa essere figlio di suo marito, continua a pensare che sia l’amante…

Liberto parla con Felipe di quello che sta succedendo. L’avvocato sta mettendo insieme i pezzi ma non sa che cosa fare, perchè tiene troppo al bambino che Genoveva aspetta e non vuole perderlo.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani come sempre alle 14,10 su Canale 5.