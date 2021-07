Una vita anticipazioni prima serata: Genoveva uccide Marcia, Cesario l’ha vista?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda oggi, 17 luglio 2021 nella prima serata di Rete 4? Tornano come sempre le nostre anticipazioni con le ultimissime da Acacias 38. Dovrebbero andare in onda oggi l’episodio 1210 integrale e parte dell’episodio 1211 su Rete 4. Avrete visto che Felipe ormai ha capito che Genoveva ha impedito che lui e Marcia si sposassero ma vuole andare cauto perchè la donna è incinta e non vuole che il suo bambino possa subire delle conseguenze. Per questo chiede a Mendez la massima discrezione nel proseguo delle indagini. Quello che però Felipe non immagina è che sua moglie sta già tramando alle sue spalle e sta organizzando qualcosa che lo lascerà senza parole…

Una vita anticipazioni prima serata: in onda oggi 17 luglio 2021 su Rete 4

Tutta Acacias è in ansia per la salute del piccolo Moncho, il figlio di Lolita. Nessuno riesce a capire che cosa abbia il bambino e tutti sono davvero molto preoccupati per quello che sta succedendo.

Bellita decide di parlare con José Miguel per chiarirsi, ma poi lo vede baciare sulla guancia il giovane Julio sulla guancia. Comunque sia, ormai José Miguel ha deciso di raccontare alla moglie la verità. Lei però continua a credere che suo marito abbia una relazione con il giovane, non ha neppure pensato che quello potesse essere suo figlio.

Cesareo vede una dama velata di nero e pensa possa trattarsi di Genoveva. La donna, senza che nessuno lo possa sospettare, ha dato appuntamento a Marcia per un chiarimento. Ma ovviamente le sue intenzioni non sono queste…Cesario ha capito che quella vestita di nero può essere la moglie di Felipe e inizia a seguirla senza sapere quelle che sono le intenzioni della signora. Marcia si è presentata all’appuntamento nel parco: Genoveva le offre una grossa cifra di denaro, chiedendole di lasciare la Spagna per sempre, in modo che lei e Felipe si possano godere la loro famiglia. Marcia non ha nessuna intenzione di farlo. E allora a Genoveva non resta che arrivare fino in fondo al suo piano: quello di uccidere la brasiliana.

Lolita le vuole provare tutte per il bambino, anche fargli bere l’acqua di una sorgente ma Ramon e Antonito glielo impediscono…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda oggi dalle 21,30 su Rete 4.