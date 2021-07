Una vita anticipazioni prossime puntate: Felipe scopre che Genoveva ha ucciso Marcia?

Grandi colpi di scena in arrivo ad Acacias 38. Come vi avevano raccontato nelle nostre anticipazioni di Una vita, alla fine Genoveva si è vendicata e ha ucciso un’altra persona a sangue freddo. Questa volta la sua vittima è stata Marcia, lasciata morire con un coltello conficcato nel petto. Cosa succederà dunque adesso? Genoveva pagherà per quello che ha fatto o per l’ennesima volta se la caverà? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni che ci rivelano proprio quello che succederà nelle prossime puntate di Una vita in onda nell’estate 2021 su Canale 5 e Rete 4. Puntate da non perdere perchè capiremo anche che cosa farà Felipe: indagherà per scoprire chi ha ucciso Marcia? E Cesario, che è arrivato pochi minuti dopo la morte di Marcia nel parco, ha visto Genoveva? Se la sentirà di fare il nome della ricca signora?

Una vita anticipazioni prossime puntate: Felipe scopre chi ha ucciso Marcia?

Come vedremo nelle prossime puntate di Una vita, i sospetti, per l’omicidio di Marcia, ricadranno immediatamente su Israel perché Genoveva si è preoccupata di uccidere la rivale con lo stesso coltello con cui, qualche settimana prima, un criminale aveva cercato di assassinare l’uomo. Partendo da questi presupposto, si svilupperà una contorta storyline…Mendez e Felipe sanno bene che Genoveva potrebbe fare di tutto ma allo stesso tempo anche l’uomo che per mesi ha detto di essere Santiago, avrebbe avuto validi motivi per uccidere Marcia.

Anche se non ha le prove per dimostrare che è stata Genoveva a uccidere Marcia, Felipe se la prenderà comunque con lei ricordandole che è comunque colpa sua tutto quello che è successo. Felipe inviterà la moglie a smettere di fare l’ipocrita e preciserà che, se non avesse fatto arrivare “Santiago” ad Acacias, la donna che davvero amava sarebbe ancora viva. A questo punto però Genoveva, con la voglia di far credere che sia stato Santiago/Israel a uccidere Marcia, farà notare a Felipe che se lui l’avesse dimenticata, tutto questo non sarebbe successo.

Tra i due inizierà una vera e propria guerra che però, almeno per le prossime puntate, non porterà Felipe ad avere le prove per dimostrare che sua moglie ha ucciso Marcia.