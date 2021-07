Una vita anticipazioni: Cesario trova Marcia, si scoprirà che è stata Genoveva?

Pensavate che la cattiveria di Genoveva avrebbe avuto dei limiti? La donna non si è fermata davanti a nulla e ha deciso di uccidere Marcia dopo che la brasiliana si è rifiutata di partite, accettando una grossa cifra di denaro. Niente da fare per Genoveva che quindi l’ha uccisa nel parco, usando un’arma molto particolare. Ha scelto il coltello con il quale Santiago pochi giorni prima era stato minacciato, in modo da far credere che in qualche modo il giovane possa avere qualcosa a che fare con questo omicidio. E che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata in onda su Canale 5 il 20 luglio 2021.

Facciamo il punto della situazione. Grazie a tutto quello che ha fatto Ildefonso, il giudice decide di scarcerare Maite, rendendo felici Camino e Armando. Bellita è ancora sconvolta. E non solo per il fatto di aver scoperto che suo marito ha un altro figlio ma anche perchè Cinta e Josè le hanno mentito per settimane…

Non ci resta adesso che scoprire tutto quello che succederà nella puntata di Una vita in onda domani, in onda la prima parte dell‘episodio 1211 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani, 20 luglio 2021

Cesareo trova Marcia senza vita sulla panchina del parco e riconosce l’impugnatura del coltello di Santiago, cosa di cui parla a Mendez. L’uomo è sotto choc, stenta a credere che qualcuno possa aver ucciso la bella brasiliana. Intanto Lolita e suo marito riportano il piccolo a casa. Non sta ancora molto bene. Nel parco decine di persone assistono ai soccorsi. Ma per Marcia non c’è nulla da fare, la ragazza è morta.

Liberto e Armando parlando di quello che sta succedendo a Maite pensando alla cosa giusta da fare per il suo futuro. La morte di Marcia sconvolge tutti ad Acacias e l’ultimo a ricevere la tragica notizia è Felipe Alvarez-Hermoso.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5.