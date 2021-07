Beautiful anticipazioni: Sally nasconde Flo, che succederà?

Che cosa ne sarà di Flo? La ragazza ha sbagliato a pensare che raccontando la verità a Sally, la Spectra avrebbe cambiato idea, scusandosi per tutto quello che ha fatto. Mai avrebbe immaginato questo finale e invece, come vedremo nelle prossime puntate di Beautiful, siamo solo all’inizio di una nuova story line che ci terrà compagnia per qualche giorno anche in estate! Iniziamo quindi con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 21 luglio 2021. Come avrete capito, Sally non ha nessuna intenzione di aiutare Flo e lasciarla andare a raccontare tutto a Wyatt. La Spectra ha una sola missione: sedurre Wyatt e restare incinta. Visto che la malattia non ha funzionato, forse un bambino potrebbe cambiare le cose. E’ chiaro che il piano di Sally è quello di una persona che ha ormai perso il contatto con il mondo e non si rende neppure conto di quello che fa…Ma che cosa succederà a Los Angeles ora? Ecco per voi le anticipazioni.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 21 luglio 2021

Quando la dottoressa Escobar ha accettato di aiutare Sally, non pensava che sarebbe finita in questo modo. Credeva che la Spectra avrebbe finto solo per qualche settimana di essere in fin di vita e che la situazione non sarebbe fuggita di mano e invece…Adesso si ritrova una persona che da settimane mente ma anche una ragazza svenuta davanti a lei…E Sally a quanto pare non ha nessuna intenzione di aiutare Flo perchè se la giovane uscisse di casa con le sue gambe, andrebbe a raccontare subito a Wyatt tutto quello che è stato fatto nelle ultime settimane.

Insomma le cose sono molto complicate e il figlio di Bill mai immaginerebbe tutto quello che Sally in queste settimane ha fatto alle sue spalle . Ma è arrivato il momento della verità? Non sembrerebbe…

Appuntamento quindi a domani con una nuova imperdibile puntata di Beautiful per capire come andrà a finire questa storia!