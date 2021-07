Beautiful anticipazioni: doppio incidente shock, qualcuno morirà?

Incredibile puntata di Beautiful ci aspetta domani, 23 luglio 2021. I colpi di scena sul finale del mese non mancheranno e ne vedremo davvero delle belle. Come avrete visto, Sally ha deciso di tenere nascosta Sally ma non ha fatto i conti con la voglia della ragazza di tornare libera per raccontare a Wyatt tutto quello che ha scoperto…E nel frattempo sta per succedere qualcosa che davvero nessuno si aspetta, un incidente clamoroso che porterà una delle più amate protagoniste a vedersela davvero brutta. Parliamo di Steffy, che cosa le succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 23 luglio 2021

Flo non riesce a credere alle parole di Sally. Dopo aver preso il colpo si sveglia ed è costretta ad ascoltare le farneticazioni della Spectra. La ragazza le dice che ha in mente di riconquistare Wyatt e potrà farlo avvicinandosi a lui e restando incinta. Se ci riuscisse, avrebbe modo di far capire a Wyatt che sono davvero una bella famiglia. Flo sa che non può restare in quella casa un minuto in più e per questo, cerca in tutti i modi di liberarsi. Nel tentativo di scappare, colpisce anche lei alla testa Sally, che cosa le succederà?

Mentre Flo cerca di scappare da casa di Sally, succede un’altra cosa che nessuno si aspetta. Mentre è a bordo della sua amatissima modo, Steffy ha un brutto incidente. Arrivata in ospedale si capisce da subito che le sue condizioni sono molto gravi. La ragazza andrà in coma? Che cosa ne sarà di lei?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5. Una puntata da non perdere seguita poi da un nuovo episodio di Una vita, in onda alle 14,10. Nessuna pausa estiva, almeno per il momento, per le soap di Canale 5.