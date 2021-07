Beautiful anticipazioni: Flo riuscirà a liberarsi da Sally, Steffy si risveglia?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 24 luglio 2021? Vi avevamo raccontato nelle nostre anticipazioni che ne avremmo visto delle belle e così sarà perchè a Los Angeles, succede sempre di tutto. Sally continua a tenere prigioniera Flo, senza che Wyatt possa neppure lontanamente immaginarlo. Il ragazzo invece stava discutendo con suo padre del futuro di Sally, pensando che la cosa migliore per lei sarebbe quella di trasferirsi in una casa di cura. Sally neppure sa che il suo ex sta pensando una cosa simile, anzi. La ragazza è convinta che lo potrà sedurre e che avrà da lui un figlio. Una farneticazione che sta preoccupando Flo che ha visto fino a che punto la Spectra può arrivare.

Sally è davvero disposta a tutto, ma Flo riuscirà a liberarsi prima che sia troppo tardi? Sally potrebbe dare qualcosa a Wyatt pur di farlo cedere, lo farà? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 24 luglio 2021

Penny cerca di convincere Sally a fermarsi e ad autodenunciarsi. Ma quando Flo si sveglia, Sally le spiega il suo nuovo folle piano per passare la sua vita con Wyatt. Sally, con la complicità della dottoressa Escobar, tiene prigioniera e legata Flo affinché non le impedisca di passare la notte con Wyatt e rimanere incinta, in modo da “cementare la loro unione”.

Liam decide di restare insieme alla piccola Kelly mentre Steffy esce per un giro in moto…

Steffy, in moto, si è scontrata con la macchina guidata da Bill; viene ricoverata ed è in coma. Le due condizioni sembrano essere davvero gravi. Nel frattempo Sally, dopo aver rinchiuso e legato Flo, va a casa di Wyatt per attuare il suo piano.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 24 luglio 2021. La soap anche questa settimana ci aspetta al sabato con una nuova puntata da non perdere!