Una vita anticipazioni: il piccolo Moncho guarirà?

Che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domani, 24 luglio 2021. Come sempre doppio appuntamento al sabato: si va in onda prima su Canale 5 nel pomeriggio e poi su Rete 4 in prima serata. Iniziamo quindi con le anticipazioni per l’episodio del pomeriggio, in onda la seconda parte della puntata 1213 di Acacias 38. Come avrete visto, Felipe e Genoveva hanno avuto una feroce discussione. L’avvocato accusa sua moglie per la morte di Marcia mentre la donna gli rinfaccia tutto. Se lui si fosse dedicato alla sua famiglia, senza importunare Marcia, la brasiliana oggi sarebbe felice con suo marito. Genoveva infatti vuole che tutti credano che sia stato Santiago a uccidere la donna. Il motivo? Marcia voleva lasciarlo e Santiago non lo poteva accettare. Ma il commissario Mendez, crederà a queste motivazioni? E soprattutto Cesario, si renderà conto di aver visto proprio Genoveva nel parco il giorno dell’omicidio di Marcia?

Una vita anticipazioni: la trama di domani 24 luglio 2021

Julio prova a consolare suo padre. Josè pensava che Bellita lo perdonasse e accettasse il fatto che ha un figlio del quale non ha mai saputo nulla. Ma la cantante, almeno per il momento, non ha intenzione di farlo. Anche Cinta sembra essere molto preoccupata per quello che succede ai suoi genitori.

Armando invece cerca di convincere per l’ennesima volta Felicia a ritirare la sua denuncia. Lolita non lascia mai il suo bambino, molto preoccupata per le sue condizioni di salute. Non sa se guarirà oppure no. Ramon cerca di consolare Felipe per quello che sta passando, nonostante la preoccupazione per il nipotino. Insieme cercano di capire chi possa aver ucciso Marcia e perchè. L’avvocato non riesce a smettere di pensare a Marcia e a tutti i momenti meravigliosi che hanno passato insieme sin dal primo momento in cui si sono conosciuti. Lolita aspetta che l’acqua di Cabrahigo faccia effetto sul suo bambino: guarirà?

Genoveva racconta alle signore di Acacias 38 che Santiago in realtà non era il vero marito di Marcia, che era solo un impostore. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, come sempre nel pomeriggio di Canale 5 dopo Beautiful!