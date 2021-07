Beautiful anticipazioni: Steffy in coma dopo l’incidente, si sveglierà?

Sally ha perso il senno da tempo, questo lo hanno capito tutti. Ma non si è fermata, neppure dopo che Flo ha scoperto il suo intento, anzi, va avanti per la sua strada convinta di fare la cosa giusta. Cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Le nostre anticipazioni ci portano proprio a Los Angeles per la puntata in onda domani 25 luglio 2021 su Canale 5, intorno alle 14, come sempre alla domenica. Mentre Flo è ancora legata al termosifone, Sally si avvicina pericolosamente a Wyatt, che cosa vuole? Nel frattempo la famiglia Forrester è sotto shock per un altro evento inaspettato. Steffy ha avuto un drammatico incidente in moto ed è stata trasportata in ospedale…

Non ci resta quindi che scoprire le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 25 luglio 2021, ecco le ultime news per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 25 luglio 2021

Sally continua nel suo intento: vuole passare una ultima notte d’amore con Wyatt e cerca di convincere a farlo. Si presenta quindi a casa da lui con un completino intimo e gli dice che ha un ultimo desiderio: quello di fare l’amore con lui. Il giovane Spencer non immagina che dietro a questa richiesta ci sia molto altro: la stilista infatti, spera di restare incinta in modo da avere poi un legame indissolubile con Wyatt….Mentre tutto questo avviene, Steffy viene trasportata in ospedale, le sue condizioni di salute risultano subito gravi. Steffy è in coma. E non è finita qui: la macchina coinvolta nell’incidente infatti, era guidata da Bill…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 25 luglio 2021. Appuntamento alle 14. A seguire poi come sempre, una nuova puntata di Una vita, assolutamente da non perdere.