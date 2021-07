Una vita anticipazioni: il doloroso addio a Marcia, Felipe lascia Genoveva?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita, che cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5? Come sempre alla domenica va in onda l’episodio in replica visto al sabato sera su Rete 4, una prima visione quindi per la rete ammiraglia Mediaset. E lunedì che cosa succederà? Nelle prossime puntate della soap spagnola, vedremo l’episodio 1216 di Acacias 38 che dovrebbe andare in onda tra il 26 luglio e il 27 luglio. Dipenderà dai tagli che si faranno al pomeriggio della domenica! Vi raccontiamo quindi che cosa accadrà nella prima parte dell’episodio 1216 di Acacias 38, con il doloroso addio a Marcia, nel giorno del suo funerale.

Una vita anticipazioni prossime puntate: l’addio a Marcia

Camino torna ad Acacias accompagnata da Cesareo e sembra che abbia perso di nuovo la parola. Casilda propone alle compagne della soffitta di organizzare una colletta per comprare un angelo di marmo per la lapide di Marcia; per raccogliere il denaro, venderanno i fazzoletti che la brasiliana aveva ricamato con l’intenzione di venderli a Cuba. I giornali parlano dell’omicidio e fanno cenno a un triangolo amoroso tra Marcia, Santiago e Felipe. L’avvocato è distrutto nel giorno del funerale di Marcia, ripensa a tutti i momenti passati insieme a lei. Genoveva non partecipa al funerale mentre Lolita decide di portare la bara al posto di Liberto, che le lascia il suo posto. Tutti i domestici di Acacias 38 sono distrutti per la morte della ragazza.

Cinta e Josè sono molto tristi per la morte di Marcia ma continuano anche ad avere problemi con Bellita visto che la donna non ha ancora accettato la presenza di Julio nella vita di suo marito. Felipe sa bene che non ama Genoveva ma allo stesso tempo si rende conto che la donna ha in grembo suo figlio. Ed è per questo che non se la sente di lasciarla, almeno per il momento…

Tutto questo e molto altro nelle prossime puntate di Una vita che ci aspettano come sempre alle 14,10 su Canale 5.