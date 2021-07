Beautiful anticipazioni: Steffy ancora in coma, si risveglierà?

Bill è davvero sconvolto, non riesce a credere di aver investito Steffy. La giovane stilista è in coma e i medici al momento non si sbilanciano. Non sanno che cosa succederà nelle prossime ore…Cosa accadrà dopo questo incidente? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 27 luglio 2021. Come avrete visto in questi ultimi episodi, Sally si è recata da Wyatt con la speranza che il ragazzo facesse l’amore con lei per l’ultima volta. Ma non si p accorta che Flo ha scritto sul suo completino intimo, chiedendo aiuto a Wyatt. Il giovane Spencer quindi adesso vuole sapere che fine ha fatto Flo e non crede ai messaggi che ha ricevuto. Intanto la ragazza viene tenuta prigioniera dalla dottoressa Esbocar, altra folle complice di Sally nel suo diabolico piano. Cosa succederà adesso?

Scopriamo tutti i dettagli con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 27 luglio 2021.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 27 luglio 2021

In ospedale Bill non sa che cosa fare ma c’è Brooke che cerca di consolarlo per quello che è successo. Nel frattempo anche gli altri familiari di Steffy vengono informato su quello che è accaduto. Liam era rimasto a casa con la piccola Kelly perchè Setffy voleva fare un giro in moto, mai avrebbe pensato a un dramma di questo genere. Per l’ennesima volta Ridge si ritrova sulla sua strada Bill e non la prende benissimo. Adesso tutti sperano che Steffy si riprenda…Per il momento la bella Forrester è in ospedale, ancora in coma…

Continuate a seguire le nostre anticipazioni per scoprire tutto quello che succederà nella prossima puntata di Beautiful e negli episodi in onda in questa calda estate. La soap americana ci aspetta come sempre domani, alle 13,40 su Canale 5 e a seguire una nuova puntata di Una vita.