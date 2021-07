Una vita anticipazioni: Genoveva brinda ma Cesario potrebbe incastrarla per sempre?

Pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Iniziamo come sempre dalla trama della puntata di domani, 27 luglio 2021. Ad Acacias 38 è arrivato il momento di dire addio a Marcia, nel giorno del suo funerale. Domani su Canale 5 vedremo proprio la prima parte dell’episodio 1216 della soap spagnola. Felipe non se l’è sentita di partecipare al funerale della bella brasiliana ma probabilmente non perchè lo ha chiesto Genoveva ma perchè per lui questo addio è davvero difficile, il dolore è troppo grande da sopportare. Resta a casa e ripensa ai momenti più belli vissuti al fianco di Marcia, la donna che avrebbe dovuto sposare e ancora non riesce a credere che sia stata uccisa. Ma chi ha fatto del male a Marcia e perchè ? Ora è il tempo del dolore ma Felipe non ha nessuna intenzione di lasciare in libertà chi ha fatto del male alla donna che amava…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 27 luglio 2021

Cinta e Josè sono molto tristi per la morte di Marcia ma continuano anche ad avere problemi con Bellita visto che la donna non ha ancora accettato la presenza di Julio nella vita di suo marito. Felipe sa bene che non ama Genoveva ma allo stesso tempo si rende conto che la donna ha in grembo suo figlio. Ed è per questo che non se la sente di lasciarla, almeno per il momento…Tra i due è iniziata una vera e propria guerra, adesso bisognerò capire quali saranno le mosse da fare. Genoveva è davvero pronta a tutto, Felipe avrà la forza di dimostrare che è stata lei a uccidere Marcia?

Per l’ennesima volta Emilio si schiera dalla parte di sua sorella. Da quando è tornata Camino ha smesso di nuovo di parlare e questa situazione non è accettata da Felicia, che si scaglia con ferocia contro sua figlia. Emilio chiede a entrambe di avere rispetto, nel giorno dell’addio a Marcia. Genoveva invece è convinta che adesso non ci saranno più ostacoli e brinda alle sue folli azioni…La donna però non sa che Cesario, proprio il giorno in cui Marcia è stata uccisa ha visto qualcosa…Ma cosa?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 27 luglio 2021 su Canale 5.