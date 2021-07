Una vita anticipazioni: Felipe cerca l’assassino di Marcia, trova le prove?

Tutta Acacias 38 è in lutto per quello che è successo a Marcia. Si celebra il funerale della ragazza e le persone che le hanno voluto bene, la salutano per questo ultimo addio. Marcia avrà giustizia? Genoveva pagherà per quello che ha fatto? Cerchiamo di capirlo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, 28 luglio 2021. In onda su Canale 5 domani, la seconda parte dell’episodio 1216 della soap spagnola. Le emozioni sono tante per gli abitanti di Acacias che devono tornare, in qualche modo, alla vita di tutti i giorni… Josè parla con Cinta e le dice di aver amato una sola donna nella sua vita, Bellita. Ma prima di lei aveva conosciuto la madre di Julio e mai avrebbe pensato che da quell’amore giovanile sarebbe arrivato un figlio. Adesso però non può fare finta di nulla, anche se Bellita si mostra contraria. Cinta spera che sua madre presto possa cambiare idea…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 28 luglio 2021

Felipe continua a leggere sui giornali quello che si scrive sulla morte di Marcia. C’è tanto pettegolezzo e si parla anche della storia di Santiago, che non era in realtà il suo vero marito. Mendez va dall’avvocato per parlargli di quelle che sono le novità sulle indagini per l’omicidio della giovane brasiliana. Al momento, le operazioni per arrestare Santiago non sono andate a buon fine e pare che Becerra sia salpato per Cuba su un piroscafo. Ma davvero sia Felipe che Mendez possono credere che sia stato Santiago a uccidere Marcia? Felipe va a piangere sulla tomba di Marcia e giura alla donna che amava che avrà giustizia per quello che è successo. Da lontano, Laura osserva tutto quello che sta succedendo…

Camino si è chiusa in un mutismo di protesta e non vuole saperne di rompere il suo silenzio. Emilio confida a Cinta il desiderio di sposarla al più presto e di andare a Buenos Aires. Emilio è però preoccupato per sua sorella e ha paura che possa tornare a non parlare come aveva fatto per tanti anni…

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Una vita che ci aspetta domani, 28 luglio 2021, come sempre alle 14,10 su Canale 5.