Beautiful anticipazioni: cosa farà Wyatt con Sally?

Ci sono buone notizie per Steffy, la Forrester a quanto pare non è in pericolo di vita! Ridge tra le lacrime riabbraccia sua figlia, anche se deve stare attento, la ragazza ha bisogno di riposo. Bill invece continua a essere disperato per quello che è successo ma è evidente che non aveva nessuna intenzione di fare del male a Steffy. Ha sempre provato per lei un affetto incredibile e una grande stima, mai le avrebbe fatto del male in modo intenzionale. Ma su questo indagheranno a quanto pare. Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 29 luglio 2021. Un nuovo mese sta per finire e di cose a Los Angeles ne succederanno ancora tante…Ma scopriamo che cosa accadrà!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 29 luglio 2021

Mentre Bill è in ospedale al capezzale di Steffy con tutta la famiglia Forrester, Wyatt non immagina quello che sta succedendo e deve vedersela con la follia di Sally. Adesso ha scoperto tutto e non può fare a meno di rendersi conto che la Spectra ha bisogno di un aiuto, quello che ha fatto non è normale. Ma adesso almeno Flo è libera e Wyatt può rasserenarsi, sarebbe potuta finire in maniera davvero diversa…In ospedale intanto arriva anche il detective Sanchez che deve capire che cosa è successo. Dopo aver fatto dei rilievi e delle brevi indagini può però concludere che si è trattato di un incidente e che Bill non aveva nessuna intenzione di fare del male volontariamente a Steffy...Questo ovviamente non basta a Ridge che continua a ritenere Bill colpevole per quello che è successo a sua figlia.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 29 luglio 2021 su Canale 5. Come sempre un nuovo episodio della soap americana ci aspetta alle 13,40 e a seguire vedremo Una vita.