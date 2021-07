Beautiful anticipazioni: Sally sviene, finge ancora?

Wyatt non può perdonare in nessun modo Sally per quello che ha fatto. E’ gravissimo davvero. Non riesce a credere che abbia raccontato a tutte le persone che le stanno vicino che le restava poco da vivere, che aveva una malattia grave. Wyatt è furioso e non si dà pace, si sente uno stupido per aver creduto che la sua ex lo ha imbrogliato in questo modo. Ma non è stato il solo…Adesso che cosa farà Sally? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama di domani, 30 luglio 2021. Un altro mese volge al termine ma i colpi di scena, in questa calda estate, non mancheranno di certo. Le story line di Beautiful sono sempre ricchissime e ne vedremo delle belle anche nelle prossime puntate.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 30 luglio 2021

Sally nella sua follia ha mentito davvero a tutti. Ha preso in giro Katie, che stava male e che ha deciso comunque di starle accanto nonostante tutto. Ha preso in giro tutta la famiglia Forrester che ha cercato di starle vicino visto che stava male e aveva poco tempo da vivere. Ha coinvolto nel suo folle piano anche la dottoressa Escobar che si è fatta manipolare e che adesso rischia di perdere il lavoro. Flo e Wyatt non riescono a credere che la ragazza abbia potuto fare tutto questo: mentire alle persone che le sono state accanto, mentire a chi lei diceva di amare. Sally adesso è con le spalle al muro, non può fare nulla. E sovrastata dalle accuse che Flo w Eyatt le stanno rivolgendo, alla fine si sente male e sviene. La dottoressa Escobar chiede di portare la ragazza in ospedale. La Spectra sta fingendo ancora o questa volta si è davvero sentita male?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 30 luglio 2021 come sempre alle 13,40 su Canale 5. Un appuntamento da non perdere e a seguire una nuova puntata di Una vita.