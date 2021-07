Una vita anticipazioni: Bellita caccia Josè, è per sempre?

Siete pronti a scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 30 luglio 2021? Su Canale 5, come sempre alle 14,10 sarà trasmessa la seconda parte dell’episodio 1217 di Acacias 38. Avrete visto che Felipe era pronto per partire: ha tutta la voglia di trovare Santiago per dimostrare che è stato lui a fare del male a Marcia. Ma Genoveva non ha nessuna intenzione di restare a guardare ed è stata molto chiara con suo marito. La sta umiliando e lei non può evitare che lo faccia, ma può fare un’altra cosa: andare via per sempre con il bambino che aspettano, con suo figlio. Felipe desidera più di ogni altra cosa al mondo questo bambino , è per questo che ha rinunciato a sposare Marcia e ad avere una vita con lei. Ed è per questo che anche stavolta, mette il suo orgoglio da parte…

Una vita anticipazioni: la trama del 30 luglio 2021

Josè Miguel fa un ultimo tentativo con Bellita, lanciandole un ultimatum, ma la strategia gli si ritorce contro: Bellita gli dice definitivamente addio, dichiarandosi incapace di perdonarlo.

Carmen rinuncia a fare da madrina a Moncho e consiglia a Lolita di chiederlo a Fabiana, per farla contenta. L’anziana domestica è al settimo cielo e accetta. Liberto parla con Felipe di quello che sta succedendo e gli dà dei consigli, cercando anche altre strade per capire chi è davvero l’assassino di Marcia… Cinta ed Emilio non vedono l’ora di sposarsi ma quello che sta succedendo per l’ennesima volta a Camino, complica tutto. Questa volta però la figlia di Bellita non ha intenzione di aspettare oltre e vuole affrontare sua cognata, mettendola di fronte alle sue responsabilità. Emilio e Felicia hanno rinunciato a molto per lei adesso deve essere meno egoista e fare qualcosa per loro…

Per Cinta però le sofferenze non sono finite. Assiste infatti alla discussione tra sua madre e suo padre. Bellita, seppur in lacrime, ha cacciato di casa suo marito. Non riesce a stare al suo fianco sapendo che prima di lei ha avuto un altro figlio… Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 30 luglio 2021.