Beautiful anticipazioni: Sally ha bisogno di un aiuto, cosa farà Wyatt?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nell’ultima puntata del mese di Beautiful? Anche questa settimana si va in onda al sabato e non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio quello che sta per accadere a Los Angeles. Iniziamo quindi con la trama della puntata di Beautiful di domani, 31 luglio 2021. Avrete visto che Steffy si è ripresa, si è svegliata dal coma e i medici hanno subito rassicurato i familiari: non rischia la vita. Bill ha tirato un sospiro di sollievo. Era davvero provato dopo questo incidente e non riusciva a credere di esser stato proprio lui l’autore del drammatico scontro. A complicare le cose poi anche il fatto che Ridge sin dall’inizio si è scagliato contro il marito di Katie dandogli tutta la colpa. Per fortuna però Steffy sta bene…Ma vediamo invece come sta Sally, che dopo aver affrontato suo malgrado, Flo e Wyatt, è stata colta da un malore e adesso dovrebbe arrivare in ospedale, lo stesso in cui si trova Steffy…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 31 luglio 2021

Sally si sente male dopo la discussione con Wyatt e Flo e così la dottoressa chiede al giovane Spencer di chiamare aiuto o di portarla in ospedale, ha bisogno di cure. Intanto in ospedale, Steffy pian piano si riprende. Dovrà fare una riabilitazione visto che ha almeno due costole rotte ma poteva andare certamente molto peggio. Tutti i suoi familiari sono felici di sapere che le cose si sono sistemate e sono più sereni adesso che sanno come sta…

Non ci resta quindi che seguire la puntata di Beautiful di domani anche per capire come Wyatt spiegherà a tutti quello che Sally ha fatto: quale sarà la reazione delle persone a lei vicine? E che cosa farà Wyatt, chiederà l’intervento di uno psichiatra per capire se Sally è persino pericolosa per se stessa e per gli altri?