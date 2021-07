Una vita anticipazioni: Mendez indaga su Genoveva, Felipe non parte

Una nuova puntata di Una vita ci aspetta al sabato pomeriggio su Canale 5 e poi in prima serata come sempre su Rete 4. E non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5 e Rete 4. Cosa sta per accadere? In onda il 31 luglio 2021 su Canale 5 alle 14,10 la prima parte dell’episodio 1218 di Acacias 38 e come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano quello che sta per accadere. Bellita è ancora sotto shock per quello che è successo. Non pensava di dover dire addio al grande amore della sua vita ma per il momento non se la sente di perdonare suo marito, neppure dopo aver ascoltato le sue parole. Genoveva affronta Felipe e gli chiede che cosa ha deciso di fare. L’avvocato le dice che non parte, resta ad Acacias 38 . La donna pensa che Felipe smetterà di indagare sulla morte di Marcia ma si sbaglia. Suo marito ha solo cambiato tattica…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 31 luglio 2021

Cinta non riesce a credere che Bellita non abbia perdonato suo padre. Josè non sapeva nulla di suo figlio, non poteva sapere visto che la ragazza che lo mise al mondo non gli disse nulla. Cinta non riesce a credere che tutto questo stia succedendo e chiede a Bellita come farà al matrimonio...La cantante le dice che di fronte agli altri fingeranno che non sia successo nulla. Ma Cinta non ce la fa a fingere e si scaglia furiosa contro sua madre e la sua decisione di aver cacciato via il povero Josè.

Carmen rinuncia a fare da madrina a Moncho e consiglia a Lolita di chiederlo a Fabiana, per farla contenta. L’anziana domestica è al settimo cielo e accetta. Anche Casilda assiste felice a questa richiesta ed è contentissima per Fabiana. Mendez va a casa di Felipe e gli parla delle novità sulle indagini. Al momento ci sono due persone sospettate: una è Santiago e l’altra è sua moglie. L’avvocato sembra cadere dalle nuvole ma Mendez sottolinea che la donna aveva un movente molto forte: sapeva che lui amava ancora la brasiliana. E questo è un valido motivo per uccidere una rivale.

Emilio cerca di stare vicino a Cinta che sta affrontando un momento davvero complicato. Vorrebbe fare il possibile per lei ma quello che è successo tra i suoi genitori sta davvero complicando le cose. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 31 luglio 2021 nel pomeriggio di Canale 5.